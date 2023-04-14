Metropoll Seçim Anketi 2023! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu seçim anketi sonucu nedir? Metropoll seçim anket sonuçları!

Seçimler için son düzlüğe girilirken anket şirketleri de yaptıkları araştırmalarla vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak Metropoll Araştırma Şirketi tarafından 1-3 Nisan tarihleri arasında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa cumhurbaşkanı adayı olarak hangi isme oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Peki, Metropoll Seçim Anketi 2023! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu seçim anketi sonucu nedir? İşte, Metropoll seçim anket sonuçları!

Metropoll seçim anketi sonuçları! Seçimler için son düzlüğe girilirken anket şirketleri de yaptıkları araştırmalarla vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak Metropoll Araştırma Şirketi tarafından 1-3 Nisan tarihleri arasında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa cumhurbaşkanı adayı olarak hangi isme oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Peki, Metropoll Seçim Anketi 2023! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu seçim anketi sonucu nedir? İşte, Metropoll seçim anket sonuçları haberimizde...

METROPOLL SEÇİM ANKETİ

Metropoll Araştırma Şirketi, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı kamuoyu anketinin sonuçlarını paylaştı. Araştırmada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46.9 çıkarken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 45.2 olarak belirlendi.

DURUM BIÇAK SIRTI

Ankete katılanların yüzde 46.9'u tercihini Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenlerin oranı yüzde 45.2'de kaldı.

MUHARREM İNCE YÜZDE 5'LERDE

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yüzde 5.5'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'dan yana tercihini kullananların oranı yüzde 2.4 olarak belirlendi.

İşte Metropoll Araştırma'nın anket sonuçları;