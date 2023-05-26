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Metropoll anket sonucu ne? 2. tur Metropoll anketinde kim önde Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

Metropoll anket sonucu ne? 2. tur Metropoll anketinde kim önde Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

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Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında METROPOLL 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aradı. Peki, METROPOLL 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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28 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise METROPOLL 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yer alıyor. Peki, METROPOLL 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

METROPOLL 2. TUR ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özer Sencar açıklamasında "Son araştırmamız için yarın alana çıkıyoruz. Ogan ve Özdağ'ın etkisini de görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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