6 Ekim tarihinde İstanbul'da yaşamakta olan birçok vatandaş, metroları kullanırken ücretsiz uyarısını gördü ve Metrolar neden ücretsiz? Metrolar 6 Ekim'de (Bugün) neden ücretsiz? Sorularını merak ederek araştırmaya başladı. Metrolar neden ücretsiz? Sorusu başta olmak üzere birçok konu araştırılıyor. Peki, Metrolar neden ücretsiz? Metrolar 6 Ekim'de (Bugün) neden ücretsiz? Otobüsler ücretsiz mi, neden ücretsiz?

Bugün hangi özel gün? Bugün 6 (Ekim) özel gün mü? Toplu taşıma bugün neden ücretsiz?

Metrolar neden ücretsiz? Sorusu, 6 Ekim tarihinde ücretsiz olan toplu taşıma araçları vatandaşları şaşırttı ve meraklandırdı. Otobüslerin ve metroların neden ücretsiz olduğunu merak eden kişiler internet üzerinde Metrolar neden ücretsiz? Ve Metrolar 6 Ekim'de (Bugün) neden ücretsiz? Gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Metrolar neden ücretsiz? Metrolar 6 Ekim'de (Bugün) neden ücretsiz? Otobüsler ücretsiz mi, neden ücretsiz?

METROLAR NEDEN ÜCRETSİZ?

İstanbul'un Kurtuluşunun 99. yılı bu sene 6 Ekim tarihinde kutlanacak. İstanbul işgalinin bitmesiyle 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmakta. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle İBB toplu taşıma araçlarını 6 Ekim Perşembe günü ücretsiz yaptı. 6 Ekim gününde toplu taşımalarda vatandaşlardan ücret alınmayacak.

İBB'nin 6 Ekim toplu taşıma ücretsiz duyurusu ise şu şekilde;