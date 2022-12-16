Metrocity nerede? Metrocity hangi şehirde, hangi ilçede yer alıyor?

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METROCİTY NEREDE?

Metrocity, İstanbul'da Beşiktaş ilçesinde Levent, Büyükdere Cad. Yer almaktadır.

İSTANBUL AVM YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki yoğun trafik nedeniyle AVM'ye ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi. Yangının tam da çevredeki iş yerlerinden öğlen yemeği için AVM'ye giden vatandaşların yoğunlukta olduğu sırada çıkması daha da büyük bir paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen bölgeden uzaklaştırıldı. Alevlerin AVM'nin içerisine doğru sıçramaması için de itfaiye ekipleri tarafından acil olarak müdahaleye başlandığı belirtildi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.