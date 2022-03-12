Metrobüsler çalışıyor mu? Metrobüs yolları açık mı?

Metrobüsler çalışıyor mu? İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla devam etti. Megakent'te sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı İstanbulluları beyaz bir örtüyle karşıladı. Vatandaşlar Metrobüs çalışıyor mu? Metrobüs yolları açık mı? Metrobüsler çalışıyor mu? merak etti.

METROBÜS YOLLARI AÇIK MI?

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. E-5 karyolu Güzelyurt mevkii Metrobüs üst geçitte beyaz örtü ile kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden etkisini attırarak devam eden kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaştı. E-5 Güzelyurut mevkii Metrobüst üst geçit karla kaplandı.

İstanbul trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan Cevizlibağ'da aniden bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. E-5 Karayolu'nda trafik akışının sorunsuz devam ettiği, vatandaşların toplu araçlarını taşıma tercih ettiği görüldü. Vatandaşlar kar yağışı altında işlerine gitmek için metrobüs duraklarına gitmeye çalıştı. Aniden bastıran kar kameralara yansıdı.

D-100 Karayolu'nda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İstanbulluların toplu ulaşım araçlarını tercih ettikleri görüldü.

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