Metrobüs ücretleri ne kadar oldu? Yeni tarife Ağustos 2023! Durak sayısına göre metrobüs fiyatları!

Ağustos 2023'te metrobüs ücretlerinde yeni bir tarife uygulaması başlatılıyor. Yeni tarife, durak sayısına göre metrobüs fiyatlarını belirleyecek. Yeni uygulama, metrobüs kullanıcılarına daha adil bir fiyatlandırma sistemi sunmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. Yapılan zam sonrasında metrobüs ücretleri ne kadar oldu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından metrobüs ücretlerine yapılan zam oranı araştırılmaktadır. Peki, Metrobüs ücretleri ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

METROBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB'nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, 9.90 TL olan tam bilet 15 TL'ye, öğrenci 4,83 TL'den 7,32 TL'ye çıktı. Taksilerde indi-bindi ücreti ise yüzde 75 zamla 40 TL'den 70 TL'ye yükseldi.

TAKSİ ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Sarı taksilerde indi-bindi ücretlerine yüzde 75 zam geldi. 40 TL olan indi-bindi 75 TL'ye çıktı. Sarı taksilerde açılış 19,16 lira, kilometre başına yazan ücret ise 12,89 lira oldu. Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu. VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu. Taksilere yapılan zam oranını beğenmeyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu salonu terk ederek, kararı uygulamayacaklarını söyledi. Daha önce yüzde 100 oranında zam beklediklerini açıklayan Aksu, "Büyükşehir belediyesinin bugün burada esnafı hiçe sayarak verdiği zam oranını kesinlikle kabul etmiyoruz. Esnafımız zor durumda, bu iş sürdürülebilirlikten çıktı. Gerçekten, yakıt fiyatından bir oran bile teklif edilmedi, esnafla dalga geçiliyor. Burada bütün kurumlar anlaşmış. Öyle anlaşarak gelmişler, esnaf hiçe sayılmış." ifadelerini kullandı.

MİNİBÜS İNDİ BİNDİ NE KADAR OLDU?

Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.