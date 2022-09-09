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Metrobüs neden çalışmıyor? Metrobüs seferleri durduruldu mu? Metrobüs neden gelmiyor?

Gündem Haberleri

Metrobüs neden çalışmıyor? Metrobüs seferleri durduruldu mu? Metrobüs neden gelmiyor?

Bugün akşam saatlerinde iş yerinden evlerine gitmek üzere metrobüs vasıtasını tercih eden vatandaşlar Metrobüs neden çalışmıyor? Metrobüs seferleri durduruldu mu? Metrobüs neden gelmiyor? konularını gündeme taşıdı.

Metrobüs neden çalışmıyor? Bugün akşam saatlerinde iş yerinden evlerine gitmek üzere metrobüs vasıtasını tercih eden vatandaşlar Metrobüs neden çalışmıyor? Metrobüs seferleri durduruldu mu? Metrobüs neden gelmiyor? konularını gündeme taşıdı. İşte detaylar...

METROBÜS NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor. Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı.

Metrobüs neden çalışmıyor? Metrobüs seferleri durduruldu mu? Metrobüs neden gelmiyor?

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Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Avcılar 3. Sayfa Gündem Haberler

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