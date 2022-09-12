Metrobüs kazasında İmamoğlu neredeydi? İmamoğlu, metrobüs kazası sırasında neredeydi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrobüs kazası sırasında neredeydi ve Metrobüs kazası sonrası İmamoğlu neredeydi soruları merak ediliyor. Savaş alanına dönen metrobüs kazasında 117 kişi yaralandı. İmamoğlu, metrobüs kazası sırasında neredeydi? Metrobüs kazası sonrası İmamoğlu neredeydi? Detaylar haberimizdedir…

İMAMOĞLU, METROBÜS KAZASI SIRASINDA NEREDEYDİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 117 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının olduğu akşam Kemerburgaz'da konserde olduğu iddia edilmişti. Ancak İmamoğlu'nun o akşam konser programına değil, Ahmet Davutoğlu'nun Kemerburgaz'a yakın bir konumda bulunan Göktürk'teki evinde olduğu ortaya çıktı. Bununla beraber, kazadan hemen önce kaydedilen metrobüs kamerasında şoförün fenalaştığı ve "Kötü oluyorum, ambulansı arayın" dediği duyuldu.

METROBÜS KAZASI SONRASI İMAMOĞLU NEREDEYDİ?

Ülke gündemine oturan kaza sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uzun süre ortalarda görünmemesi ve bir açıklama yapmaması dikkat çekmişti. İddialara göre kazanın olduğu saatlerde İmamoğlu 4,5 saat Kemerburgaz Kent Ormanı'nında konser izlemişti.

İmamoğlu'nun o akşam ki programına ulaşan Odatv, İBB Başkanı'nın cuma akşamı saat 18:00 sularında Kemerburgaz Kent Ormanı'nda danışmanı Ertan Yıldız ile buluştuğunu öne sürdü. İmamoğlu'nun orada bulunması ise asıl programına yakın bir konum olmasından dolayı. İBB Başkanı kazanın haberini burada alıyor ancak kendisinin bölgeye gitmesinin çalışmaları olumsuz etkileyeceğini düşünerek Kemerburgaz'da kalıyor. Sonrasında ise asıl buluşma yerine, yani Ahmet Davutoğlu'nun oraya çok yakında bir konumda bulunan Göktürk'teki evine gidiyor.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN YARALILARI ZİYARET ETMEYE GİTTİ

Davutoğlu'nu ziyaretini saat 22.00 gibi bitiren İmamoğlu ondan sonra da metrobüs kazasında yaralananları ziyaret etmek için Avcılar'a geçti. Ardından da olay yerinde son durumla ilgili bilgi aldı. İBB Başkanı daha sonra sosyal medya hesaplarından hastane ziyaretini şu ifadelerle paylaştı: "Bu akşam İstanbul'da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim."

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