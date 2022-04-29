İstanbul Metrobüs kazası son dakika! (VİDEO) Metrobüs neden çalışmıyor? Kaza mı oldu? - Haberler

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İstanbul Metrobüs kazası son dakika! (VİDEO) Metrobüs neden çalışmıyor? Kaza mı oldu?

Haberler.com - Gündem
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Son dakika haberlerine göre, metrobüs yolunda bir kaza olduğu bildiriliyor. Vatandaşlar metrobüs neden gelmiyor, neden çalışmıyor? Metrobüste kaza mı oldu? sorularının yanıtını merak ediyor.

Metrobüs kazası son dakika haberleri araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Akşam saatlerinde meydana gelen kaza sonrasında vatandaşlar Metrobüs neden çalışmıyor? Kaza mı oldu? sorularına yanıt aradı.

METROBÜS KAZASI SON DAKİKA

Beylikdüzü'nde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.

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Metrobüs, Gündem, Haberler

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