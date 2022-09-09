Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metrobüs kazası nerede? Metrobüs kazası hangi durakta oldu?

Gündem Haberleri

Metrobüs kazası nerede? Metrobüs kazası hangi durakta oldu?

İki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Kaza sonrası metrobüs yolu trafiğe kapatılırken, olay yerinden gelen ilk görüntüler kazanın ciddiyetini gözler önüne serdi. Peki, Metrobüs kazası nerede? Nerede kaza oldu? Metrobüs kazası hangi durakta oldu?

Metrobüs kazası nerede? İki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Kaza sonrası metrobüs yolu trafiğe kapatılırken, olay yerinden gelen ilk görüntüler kazanın ciddiyetini gözler önüne serdi. Peki, Metrobüs kazası nerede? Nerede kaza oldu? Metrobüs kazası hangi durakta oldu? İşte detaylar...

Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sağlık ekipleri kazada yaralananlara müdahale ederken, kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. Diğer metrobüslerdeki vatandaşlar metrobüs yolundan yürüyerek duraklara ulaştı.

Olay sonrası vatandaşların çektiği görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. İşte kaza yerinden gelen fotoğraflar:

Metrobüs kazası nerede? Metrobüs kazası hangi durakta oldu?

Metrobüs kazası nerede? Metrobüs kazası hangi durakta oldu?

Metrobüs kazası nerede? Metrobüs kazası hangi durakta oldu?

Metrobüs kazası nerede? Metrobüs kazası hangi durakta oldu?

Avcılar'daki metrobüs kazası nedeniyle duraklarda büyük yoğunluk oluştuAvcılar'daki metrobüs kazası nedeniyle duraklarda büyük yoğunluk oluştu Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazadan gelen ilk görüntüler korkunçAvcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazadan gelen ilk görüntüler korkunç Son dakika haber... Metrobüsler kazası nedeniyle yolcular yürüyerek durağa ulaştıSon dakika haber... Metrobüsler kazası nedeniyle yolcular yürüyerek durağa ulaştı
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Avcılar Nerede 3. Sayfa Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title