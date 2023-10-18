Bugün meydana gelen metrobüs kazası hakkında bilgi arayan vatandaşlar, kazanın nerede ve hangi durakta olduğunu merak ediyor. Kazanın detayları ve sonuçlarına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Metrobüs kazası nerede? Bugün metrobüs kazası hangi durakta oldu? İşte detaylar...

Metrobüs kazası nerede? Bugün metrobüs kazası hangi durakta oldu?

Metrobüs kazası nerede sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Uzunçayır'da metrobüs hattında meydana gelen kaza sonucunda polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Peki, Metrobüs kazası nerede? Bugün metrobüs kazası hangi durakta oldu? Detaylar haberimizde...

METROBÜS KAZASI NEREDE?

İstanbul Uzunçayır'da metrobüs hattında meydana gelen kaza sonucunda polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada bir kişi yaralanırken, metrobüs hattında yoğunluk yaşandı.

METROBÜS KAZASI HANGİ DURAKTA OLDU?

Sabah saat 08.00 sıralarında Kadıköy Uzunçayır Metrobüs hattında iki metrobüsün karıştığı kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uzunçayır durağına giriş sırasında iki metrobüs kaygan zemin nedeniyle çarpıştı.