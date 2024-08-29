SON DAKİKA METROBÜS KAZASI! Metrobüs kazası nerede oldu? (KAZA ANI VİDEO) 29 Ağustos metrobüs kazasında yaralanan veya ölen var mı?
29 Ağustos'ta bir metrobüs kazası meydana geldi. Kazanın nerede olduğu ve kazada yaralanan ya da ölen kişi olup olmadığı araştırılıyor. Yetkililer konuyla ilgili detaylı bilgi vermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Küçükçekmece Sefaköy'de bir metrobüs kazası meydana geldi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durduruldu ve ekiplerin olay yerindeki müdahalesi devam ediyor. Kazanın meydana geldiği zaman ve yerle ilgili detaylı araştırmalar sürüyor. Peki, Metrobüs kazası nerede oldu? 29 Ağustos metrobüs kazasında yaralanan veya ölen var mı?
METROBÜS KAZASI NEREDE OLDU?
İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.