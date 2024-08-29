SON DAKİKA METROBÜS KAZASI! Metrobüs kazası nerede oldu? (KAZA ANI VİDEO) 29 Ağustos metrobüs kazasında yaralanan veya ölen var mı?

Küçükçekmece Sefaköy'de bir metrobüs kazası meydana geldi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durduruldu ve ekiplerin olay yerindeki müdahalesi devam ediyor. Kazanın meydana geldiği zaman ve yerle ilgili detaylı araştırmalar sürüyor. Peki, Metrobüs kazası nerede oldu? 29 Ağustos metrobüs kazasında yaralanan veya ölen var mı?

METROBÜS KAZASI NEREDE OLDU?

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE METROBÜS KAZASINDA KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

METROBÜS SEFERLERİ DURDURULDU MU?

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.