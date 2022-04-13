Metrobüs durakları! Zincirlikuyu, Beylikdüzü, Söğütlüçeşme, Avcılar metrobüs durakları! 2022 metrobüs hatları
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Metrobüs hatları ve durakları: 2022 metrobüs durakları ve çalışma saatleri merakla araştırılıyor. Metrobüsün kaç durağı olduğunu ve çalışma saatlerinin öğrenmek isteyenler için İETT tarafından metrobüs hat ve durak bilgilerini sizler için hazırladık. Peki, hangi hatta hangi durak yer alıyor? İlk aşamada 34, 34A, 34AS, 34BZ, 34C, 34G metrobüs hattı olarak geçen Zincirlikuyu, Söğütlüçeşme, Beylikdüzü, Cevizlibağ, Avcılar metrobüs durakları
BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Haberler.com) - Metrobüs durakları araştrılan konular arasında yer alıyor. Metrobüs, Türkiye'nin İstanbul şehrinde toplu ulaşım hizmeti veren metrobüs sistemi. D 100 karayolunun ortasında kendisine ayrılan gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli yoldan oluşan sistemin toplam uzunluğu 40 km'dir. Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP) - Söğütlüçeşme arasında faaliyet gösteren mevcut sistem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek şehrin Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlar. 37'si Avrupa, 7'si Anadolu yakasında olmak üzere toplam 44 duraktan oluşmaktadır. İşte Metrobüs hatları ve durakları: 2022 metrobüs saatleri
Metrobüsler 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermekle birlikte ancak gece 01:00 ile 05:30 saatleri arasında yarım saat ya da 1 saat aralıklarla, sabah saatlerinde ise 1 ya da 2 dakika arayla sık olarak çalışmaya devam etmektedir.
Metrobüs Öğle Saati Var mı?
Metrobüsler öğlen saatlerinde de hizmet vermeye aralıksız olarak devam etmektedir.
Metrobüs Hafta Sonu Var Mı?
Metrobüsler hafta içi olduğu gibi hafta sonu da hizmet vermeye devam ederken sefer sayılarında da azalmaya gidiyor.
Metrobüs Resmi Tatil Günleri Devam Ediyor Mu?
Metrobüsler resmi tatillerde genellikle ücretsiz olmakla beraber sefer sayılarında da azalmaya gidilerek hizmetine 7/24 devam ediyor.
1- Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)
2- Beykent
3- Cumhuriyet Mahallesi
4- Beylikdüzü Belediye
5- Beylikdüzü
6- Güzelyurt
7- Haramidere
8- Haramidere Sanayi
9- Saadetdere Mahallesi
10- Mustafa Kemal Paşa
11- Cihangir – Üniversite Mahallesi
12- Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü
13- Şükrübey
14- İBB Sosyal Tesisleri
15- Küçükçekmece
16- Cennet Mahallesi
17- Florya
18- Beşyol
19- Sefaköy
20- Yenibosna
21- Şirinevler (Ataköy)
22- Bahçelievler
23- İncirli – Ömür (Bakırköy)
24- Zeytinburnu
25- Merter
26- Cevizlibağ
27- Topkapı – Şehit Mustafa Cambaz
28- Bayrampaşa – Maltepe – Koç Üniversitesi Hastanesi
29- Edirnekapı
30- Ayvansaray – Eyüpsultan
31- Halıcıoğlu
32- Okmeydanı
33- Darülaceze – PERPA
34- Okmeydanı Hastane
35- Çağlayan (Adliye)
36- Mecidiyeköy
37- Zincirlikuyu
38- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
39- Burhaniye
40- Altunizade
41- Acıbadem
42- Uzunçayır
43- Fikirtepe
44- Söğütlüçeşme (Kadıköy)
İETT tarafından metrobüs hat ve durak bilgileri İstanbullarla paylaşıldı. Yapılan paylaşıma göre metrobüs sefer hat bilgileri şu şekilde:
Hat uzunluğu: 30 km
Sefer süresi: 120 dakika (gidiş-dönüş)
Durak sayısı: 26
Hat uzunluğu: 22 km
Sefer süresi: 100 dakika (gidiş-dönüş)
Durak sayısı: 19
Hat uzunluğu: 42 km
Sefer süresi :170 dakika (gidiş-dönüş)
Durak sayısı: 33
Hat uzunluğu: 40 km
Sefer süresi: 154 dakika (gidiş-dönüş)
Durak sayısı: 37
Hat uzunluğu: 29 km
Sefer süresi: 100 dakika (gidiş-dönüş)
Durak sayısı: 26
(01:30 – 05:00 arası çalışır)
Hat uzunluğu: 52 km
Sefer süresi: 200 dakika (gidiş-dönüş)
İstasyon sayısı : 44
Hat uzunluğu: 11,5 km
Sefer süresi: 60 dakika (gidiş-dönüş)
İstasyon sayısı: 8
Metrobüs hattı toplam 44 duraktan oluşur ve İstanbul'u bir başından diğer başına yaklaşık 50 km uzunluğundadır. Metrobüs hattındaki yolcu yoğunluğu analiz edilerek hazırlanan aynı güzergah üzerinde sefer yapan farklı metrobüs hatları bulunmaktadır.Bu hatlar 34, 34A, 34AS, 34B, 34BZ, 34C, 34G, 34T, 34U ve 34Z hatlarıdır.
34G hattı gece 00:00 dan sabah 06:00'ya kadar hizmet verir ve metrobüs hattını bir baştan diğer uca kadar kat eder. Diğer hatlar ise gün içerisinde (sabah 6'dan itibaren gece 24'e kadar) yolcu yoğunluğuna göre kendi güzergahlarında ring halinde hizmet verirler.