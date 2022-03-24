Metrobüs durakları: Zincirlikuyu, Beylikdüzü, Söğütlüçeşme, Avcılar metrobüs durakları! 2022 metrobüs hatları

Metrobüs durakları araştırılıyor. Metrobüs, Türkiye'nin İstanbul şehrinde toplu ulaşım hizmeti veren metrobüs sistemi. D 100 karayolunun ortasında kendisine ayrılan gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli yoldan oluşan sistemin toplam uzunluğu 40 km'dir. Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP) - Söğütlüçeşme arasında faaliyet gösteren mevcut sistem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek şehrin Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlar. 37'si Avrupa, 7'si Anadolu yakasında olmak üzere toplam 44 duraktan oluşmaktadır. İşte Metrobüs hatları ve durakları: 2022 metrobüs saatleri

METROBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Metrobüsler 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermekle birlikte ancak gece 01:00 ile 05:30 saatleri arasında yarım saat ya da 1 saat aralıklarla, sabah saatlerinde ise 1 ya da 2 dakika arayla sık olarak çalışmaya devam etmektedir.

Metrobüs Öğle Saati Var mı?

Metrobüsler öğlen saatlerinde de hizmet vermeye aralıksız olarak devam etmektedir.

Metrobüs Hafta Sonu Var Mı?

Metrobüsler hafta içi olduğu gibi hafta sonu da hizmet vermeye devam ederken sefer sayılarında da azalmaya gidiyor.

Metrobüs Resmi Tatil Günleri Devam Ediyor Mu?

Metrobüsler resmi tatillerde genellikle ücretsiz olmakla beraber sefer sayılarında da azalmaya gidilerek hizmetine 7/24 devam ediyor.

Metrobüs güzergahları

Metrobüs durakları

METROBÜS DURAKLARI

1- Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)

2- Beykent

3- Cumhuriyet Mahallesi

4- Beylikdüzü Belediye

5- Beylikdüzü

6- Güzelyurt

7- Haramidere

8- Haramidere Sanayi

9- Saadetdere Mahallesi

10- Mustafa Kemal Paşa

11- Cihangir – Üniversite Mahallesi

12- Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü

13- Şükrübey

14- İBB Sosyal Tesisleri

15- Küçükçekmece

16- Cennet Mahallesi

17- Florya

18- Beşyol

19- Sefaköy

20- Yenibosna

21- Şirinevler (Ataköy)

22- Bahçelievler

23- İncirli – Ömür (Bakırköy)

24- Zeytinburnu

25- Merter

26- Cevizlibağ

27- Topkapı – Şehit Mustafa Cambaz

28- Bayrampaşa – Maltepe – Koç Üniversitesi Hastanesi

29- Edirnekapı

30- Ayvansaray – Eyüpsultan

31- Halıcıoğlu

32- Okmeydanı

33- Darülaceze – PERPA

34- Okmeydanı Hastane

35- Çağlayan (Adliye)

36- Mecidiyeköy

37- Zincirlikuyu

ANADOLU YAKASI DURAKLARI

38- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

39- Burhaniye

40- Altunizade

41- Acıbadem

42- Uzunçayır

43- Fikirtepe

44- Söğütlüçeşme (Kadıköy)

METROBÜSÜN KAÇ DURAĞI VAR?

İETT tarafından metrobüs hat ve durak bilgileri İstanbullarla paylaşıldı. Yapılan paylaşıma göre metrobüs sefer hat bilgileri şu şekilde:

AVCILAR - ZİNCİRLİKUYU

Hat uzunluğu: 30 km

Sefer süresi: 120 dakika (gidiş-dönüş)

Durak sayısı: 26

CEVİZLİBAĞ - SÖĞÜTLÜÇEŞME

Hat uzunluğu: 22 km

Sefer süresi: 100 dakika (gidiş-dönüş)

Durak sayısı: 19

AVCILAR – SÖĞÜTLÜÇEŞME

Hat uzunluğu: 42 km

Sefer süresi :170 dakika (gidiş-dönüş)

Durak sayısı: 33

BEYLİKDÜZÜ – ZİNCİRLİKUYU

Hat uzunluğu: 40 km

Sefer süresi: 154 dakika (gidiş-dönüş)

Durak sayısı: 37

BEYLİKDÜZÜ - CEVİZLİBAĞ

Hat uzunluğu: 29 km

Sefer süresi: 100 dakika (gidiş-dönüş)

Durak sayısı: 26

BEYLİKDÜZÜ - SÖĞÜTLÜÇEŞME

(01:30 – 05:00 arası çalışır)

Hat uzunluğu: 52 km

Sefer süresi: 200 dakika (gidiş-dönüş)

İstasyon sayısı : 44

ZİNCİRLİKUYU - SÖĞÜTLÜÇEŞME

Hat uzunluğu: 11,5 km

Sefer süresi: 60 dakika (gidiş-dönüş)

İstasyon sayısı: 8

Metrobüsün toplam uzunluğu kaç km?

Metrobüs hattı toplam 44 duraktan oluşur ve İstanbul'u bir başından diğer başına yaklaşık 50 km uzunluğundadır. Metrobüs hattındaki yolcu yoğunluğu analiz edilerek hazırlanan aynı güzergah üzerinde sefer yapan farklı metrobüs hatları bulunmaktadır. Bu hatlar 34, 34A, 34AS, 34B, 34BZ, 34C, 34G, 34T, 34U ve 34Z hatlarıdır.

34G hattı gece 00:00 dan sabah 06:00'ya kadar hizmet verir ve metrobüs hattını bir baştan diğer uca kadar kat eder. Diğer hatlar ise gün içerisinde (sabah 6'dan itibaren gece 24'e kadar) yolcu yoğunluğuna göre kendi güzergahlarında ring halinde hizmet verirler.

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