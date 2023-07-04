Metrobüs Durakları İsimleri 2023: İstanbul İETT Metrobüs Durakları Haritası! Metrobüs'te İlk ve Son Durak Neresi? 34A, 34AS, 34BZ Hatları Güzergahı!
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İstanbul'da günde en fazla yolcunun bindiği ulaşım sistemi Metrobüs'tür. Günlük yolcu sayısı ortalama 750-800 bin civarındadır. Toplam 8 hattı olan Metrobüs'ün tüm durak isimleri merak edildi. Sizler için ilk duraktan son durağa kadar tüm Metrobüs duraklarının isimlerini paylaşacağız. Haberimizden güncel metrobüs durak hatları isimlerine ulaşabilirsiniz...
Metrobüs durakları isimleri ve hat isimleri merak ediliyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar metrobüs duraklarını sırasıyla öğrenmek ve nerede ineceğini tam olarak bilmek istiyor. Sizler için en baştan son durağa kadar tüm Metrobüs durak isimlerini paylaşacağız. Peki, metrobüs durak hattı isimleri nelerdir? Metrobüs 34A nerelerden geçer? 34AS nerelerden geçiyor? 34BZ durak isimleri neler? 34C nerelerden geçer? 34G hangi duraklardan geçiyor? 34Z durak isimleri sizlerle...
Metrobüsler 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Fakat gece 01:00 ile 05:30 saatleri arasında yarım saat ya da 1 saat aralıklarla, sabah saatlerinde ise 1 ya da 2 dakika arayla sık olarak çalışmaya devam etmektedir. Metrobüsler hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere haftanın 7 günü de çalışmaktadır.
Metrobüs'te toplam 44 durak bulunmaktadır. İlk durağın ismi Beylikdüzü, son durak ise Söğütlüçeşme'dir.
Türkiye'nin İstanbul şehrinde hizmet veren 52 kilometre (32 mi) uzunluğunda ve 44 istasyona sahip olan Metrobüs sisteminde; doğu-batı aksında Söğütlüçeşme, Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Avcılar Merkez - Üniversite Kampüsü ve Beylikdüzü Son durak kalkış/varışlı olarak günün 24 saati sefer yapan 6 hat bulunmaktadır.
Söğütlüçeşme ve Küçükçekmece istasyonlarından Marmaray'a; Uzunçayır, Altunizade, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Çağlayan, Merter, Zeytinburnu, İncirli, Bahçelievler, Şirinevler, Yenibosna istasyonlarından İstanbul metrosu'na; Ayvansaray-Eyüp Sultan, Edirnekapı, Topkapı, Cevizlibağ, Zeytinburnu istasyonlarından İstanbul tramvayı'na aktarma imkânı vardır.
Uzunçayır, Acıbadem, Altunizade, Burhaniye Mahallesi, Halıcıoğlu, Ayvansaray - Eyüpsultan, Bayrampaşa - Maltepe, Merter, Beşyol, Küçükçekmece istasyonları hariç tüm istasyonlar engelli erişimine uygundur.
Metrobüs araçlarının ön tabelalarında artık hat numarası yerine Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme olmak üzere aracın gideceği son istasyon yazılmaya başlanmıştır.
Metrobüs tüm durak isimleri sırasıyla şu şekildedir:
- 1- Beylikdüzü (TÜYAP)
- 2- Beykent
- 3- Cumhuriyet Mahallesi
- 4- Beylikdüzü Belediye
- 5- Beylikdüzü
- 6- Güzelyurt
- 7- Haramidere
- 8- Haramidere Sanayi
- 9- Saadetdere Mahallesi
- 10- Mustafa Kemal Paşa
- 11- Cihangir – Üniversite Mahallesi
- 12- Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü
- 13- Şükrübey
- 14- İBB Sosyal Tesisleri
- 15- Küçükçekmece
- 16- Cennet Mahallesi
- 17- Florya
- 18- Beşyol
- 19- Sefaköy
- 20- Yenibosna
- 21- Şirinevler (Ataköy)
- 22- Bahçelievler
- 23- İncirli – Ömür (Bakırköy)
- 24- Zeytinburnu
- 25- Merter
- 26- Cevizlibağ
- 27- Topkapı – Şehit Mustafa Cambaz
- 28- Bayrampaşa – Maltepe – Koç Üniversitesi Hastanesi
- 29- Edirnekapı
- 30- Ayvansaray – Eyüpsultan
- 31- Halıcıoğlu
- 32- Okmeydanı
- 33- Darülaceze – PERPA
- 34- Okmeydanı Hastane
- 35- Çağlayan (Adliye)
- 36- Mecidiyeköy
- 37- Zincirlikuyu
- 38- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- 39- Burhaniye
- 40- Altunizade
- 41- Acıbadem
- 42- Uzunçayır
- 43- Fikirtepe
- 44- Söğütlüçeşme (Kadıköy)
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Burhaniye
- Altunizade
- Acıbadem
- Uzunçayır
- Fikirtepe
- Söğütlüçeşme (Kadıköy)
- Beylikdüzü
- Beykent
- Cumhuriyet Mahallesi
- Beylikdüzü Belediye
- Beylikdüzü
- Güzelyurt
- Haramidere
- Haramidere Sanayi
- Saadetdere Mahallesi
- Mustafa Kemal Paşa
- Cihangir – Üniversite Mahallesi
- Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü
- Şükrübey
- İBB Sosyal Tesisleri
- Küçükçekmece
- Cennet Mahallesi
- Florya
- Beşyol
- Sefaköy
- Yenibosna
- Şirinevler (Ataköy)
- Bahçelievler
- İncirli – Ömür (Bakırköy)
- Zeytinburnu
- Merter
- Cevizlibağ
- Topkapı – Şehit Mustafa Cambaz
- Bayrampaşa – Maltepe – Koç Üniversitesi Hastanesi
- Edirnekapı
- Ayvansaray – Eyüpsultan
- Halıcıoğlu
- Okmeydanı
- Darülaceze – PERPA
- Okmeydanı Hastane
- Çağlayan (Adliye)
- Mecidiyeköy
- Zincirlikuyu