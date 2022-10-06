Metrobüs bugün ücretsiz mi? Toplu taşıma bugün neden ücretsiz? Bugün akbil bedava mı?
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İstanbul'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar ücretsiz uyarısıyla karşılaştı. Toplu taşımaların ücretsiz olduğunu gören vatandaşlar toplu taşımaların neden ücretsiz olduğunu araştırıyor. İstanbul'da toplu taşımanın neden ücretsiz olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar İstanbul'da hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu araştırmakta. Peki, Metrobüs bugün ücretsiz mi? Toplu taşıma bugün neden ücretsiz? Bugün akbil bedava mı? İşte detaylar...
Gündemde yer alan haberlerden sonra İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu gündeme geldi. İstanbul'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar ücretsiz uyarısıyla karşılaştı. Toplu taşımaların ücretsiz olduğunu gören vatandaşlar toplu taşımaların neden ücretsiz olduğunu araştırıyor. İstanbul'da toplu taşımanın neden ücretsiz olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar İstanbul'da hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu araştırmakta. Peki, Metrobüs bugün ücretsiz mi? Toplu taşıma bugün neden ücretsiz? Bugün akbil bedava mı?
İstanbul'un Kurtuluşunun 99. yılı bu sene 6 Ekim tarihinde kutlanacak. İstanbul işgalinin bitmesiyle 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmakta. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle toplu taşımalarda vatandaşlardan ücret alınmayacak.
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle İBB toplu taşıma araçlarını 6 Ekim Perşembe günü ücretsiz yaptı. 6 Ekim gününde toplu taşımalarda vatandaşlardan ücret alınmayacak.
İBB'nin 6 Ekim toplu taşıma ücretsiz duyurusu ise şu şekilde;