Metrobüs bugün ücretsiz mi? Toplu taşıma bugün neden ücretsiz? Bugün akbil bedava mı?

İstanbul'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar ücretsiz uyarısıyla karşılaştı. Toplu taşımaların ücretsiz olduğunu gören vatandaşlar toplu taşımaların neden ücretsiz olduğunu araştırıyor. İstanbul'da toplu taşımanın neden ücretsiz olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar İstanbul'da hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu araştırmakta. Peki, Metrobüs bugün ücretsiz mi? Toplu taşıma bugün neden ücretsiz? Bugün akbil bedava mı? İşte detaylar...