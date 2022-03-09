Metro seferleri uzatıldı mı? İstanbul'da metro kaça kadar açık, ne zamana kadar çalışıyor? Metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Metro seferleri uzatıldı mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. AKOM ve Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek yerlerde hafif şekilde başladı. Silivri ve Arnavutköy'ün bazı noktalarında cadde ve sokakların beyaza büründüğü görüldü. Son 35 yılın en şiddetli fırtınalarından olması beklenen hava durumu sonrası bir açıklama da metro seferleri hakkında geldi. İstanbul'da metro kaça kadar açık, ne zamana kadar çalışıyor? Metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

METRO SEFERLERİ UZATILDI MI?

Yapılan açıklamada,

"İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden 13 Mart Pazar gününe kadar aşağıda listelenen hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır." sözlerine yer verildi.

İşte, sefer uzatması yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Başakşehir Metrokent

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

F1 Taksim-Kabataş

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

YARIN KUVVETLİ YAĞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre de İstanbul il genelinde 10 Mart 2022 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın (mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında) etkili olacağı tahmin ediliyor.

KAR KALINLIĞININ 20 CM OLMASI BEKLENİYOR

Sibirya kökenli olduğu bilinen Aybar soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 cm üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.

HAFTA BAŞINA KADAR SÜRECEK

Yapılan en son değerlendirmelere göre İstanbul'daki soğuk havanın, kar yağışlarının ve kuvvetli rüzgarın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, yağış anında görüş mesafesinde azalma, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

205 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldı. Sefer detayları şu şekilde: İstanbul Havalimanı'nda toplam 185 sefer iptali yapıldı. Bunların 114'ü iç hat, 71'i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edildi. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali gerçekleşti. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi.

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