Son dakika haberine göre, metro seferleri durduruldu. Şişhane metro istasyonu neden kapalı? araştırılmaktadır. Peki, Metro seferleri neden durduruldu? Şişhane metro neden kapalı? İşte detaylar...

Metro seferleri neden durduruldu sorusu araştırılmaktadır. Şişhane metro neden kapalı merak konusu oldu. Yolcuların durumdan etkilendiği ve alternatif ulaşım yolları aradığı belirtildi. Peki, Metro seferleri neden durduruldu? SON DAKİKA! Şişhane metro neden kapalı? Detaylar haberimizde...

METRO SEFERLERİ NEDEN DURDURULDU?

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler durdu. İstasyonlar yoğunluk oluşurken bazı yolcular ise metro hattında yürümek zorunda kaldı.

ŞİŞHANE METRO NEDEN KAPALI?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.