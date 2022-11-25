Metro neden kapalı? Taksim metro neden kapalı? M2 kapalı mı, neden kapalı?

Taksim metrosu neden kapalı merak ediliyor. Konu ile ilgili Metro İstanbul Twitter üzerinden açıklama yaptı. Peki, Metro neden kapalı? Taksim metro neden kapalı? Taksim metro kapalı mı? İşte, Taksim Şişhane metro neden kapalı? Metrolar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

Taksim metro ne zaman açılacak? Şişhane metro bugün açılacak mı? Taksim metro saat kaçta, ne zaman açılacak?

Taksim Metro neden kapalı? Taksim metrosu neden kapalı merak ediliyor. Konu ile ilgili Metro İstanbul Twitter üzerinden açıklama yaptı. Peki, Metro neden kapalı? Taksim metro neden kapalı? Taksim metro kapalı mı? İşte, Taksim Şişhane metro neden kapalı? Detaylar haberimizde...

TAKSİM METRO NEDEN KAPALI?

Taksim metrosunun kapalı olması ile ilgili Metro İstanbul, "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Kadın örgütleri 25 Kasım akşamı saat 19.00'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü sebebiyle Tünel'de protesto yürüyüşü gerçekleştirmek üzere çağrı yapmıştı ve yürüyüş kaymakamlık kararıyla yasaklanmıştı.