İstanbul Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 4.Levent istasyonunun işletmeye kapatıldığı ve seferlerin Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı belirtildi. Bu durum otobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu. 4. Levent metroda intihar girişimi mi oldu? Metro neden çalışmıyor, seferleri durdu mu?

Metro neden kapalı? SON DAKİKA 4. Levent metroda intihar girişimi mi oldu?

Metro neden kapalı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, metro seferleri iptal edildi.

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metro seferleri iptal oldu. Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

METRO NEDEN KAPALI, NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.