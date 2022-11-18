Metro İstanbul personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi METRO İstanbul 142 personel alımı ilanı yayınladı. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını ve başvuru şeklini araştırmaya başladılar. Peki İBB metro İstanbul personel alımları ne zaman ,hangi kadrolara alım yapılacak? Başvuru için şartlar neler, başvurular nereden yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olan METRO İstanbul personel alımı ilanı yayımlandı. İlana göre METRO İstanbul bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu yönde yayımlanan ilan için kontenjan dağılımı ve başvuru şartları belli oldu. Peki, hangi kadrolara personel alımı yapılacak? Başvuru için şartlar neler, başvurular nereden yapılacak? Detaylar haberimizde...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILICAK?

30 Demiryolu Teknisyeni ( Ustası ),

30 Elektrik Teknikeri / Teknisyeni,

20 Engelli Personel,

30 Mekanik Teknikeri/ Teknisyeni,

2 Ticari Ürün Satış Pazarlama Yetkilisi,

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR NELER?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi METRO adaylardan genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Bedenen sahada çalışabilecek olmak, 30 yaşını aşmamış olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Gece vardiyası dahil olmak üzere vardiyalı sistemde çalışabilecek olmak, Tercihen mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak, Alanına göre en az meslek Lisesi mezunu olmak" gibi şartlar aranacak.

METRO İSTANBUL PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?

METRO İstanbul personel alımı başvuruları için süreç 21 Kasım 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 15 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece İnternet üzerinden " https://kariyer.ibb.istanbul " adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gereklidir.

METRO İSTANBUL PERSONEL ALIMIBAŞVURU EKRANI