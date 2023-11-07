İstanbul Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, metro seferleri iptal edildi. Peki, Metro açıldı mı? İstanbul'da 4. Levent metrosu açıldı mı, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylar…

METRO AÇILDI MI? İstanbul'da 4. Levent metrosu açıldı mı, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı ne zaman açılacak?

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metro seferleri iptal oldu. Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Peki, Metro açıldı mı? İstanbul'da 4. Levent metrosu açıldı mı, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylar…

METRO AÇILDI MI?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın 4.Levent istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunmasının ardından 4.Levent istasyonunun işletmeye kapatıldığı bildirildi. Metro İstanbul'dan gelen açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA 4. LEVENT METROSU AÇILDI MI?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin ne zaman yeniden başlayacağı konusu açığa kavuştu. İBB çalışanlarının seferlerin yeniden başlatılması yönünde çalışmaları biterken Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının yeniden faaliyete girdiğini duyurdu.

M2 YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." açıklamalarıyla seferlerin iptal edildiğini duyurmuştu. Yeni paylaşılan bir güncelleme ile M2 metrosunda seferlerin normale döndüğü bildirildi.