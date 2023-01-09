Metris T tipi cezaevi nedir? T Tipi cezaevi nedir? T tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

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METRİS T TİPİ CEZAEVİ NEDİR?

Metris Cezaevi (resmî adıyla Metris T - Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ), İstanbul'un Esenler ilçesinin 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan cezaevidir.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, ilk olarak 21 Nisan 1981 tarihinde, Alemdağ Askeri Kışlasında tutuklu bulunan Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği (MLSPB), Halkın Devrimci Öncüleri (HDÖ) ve Türkiye Komünist Partisi Marksist /Leninist (TKPML-TİKKO) davası tutuklularının Metris Cezaevi' ne sevk edilmeleriyle açıldı. sıkıyönetim döneminde Metris Askerî Cezaevi olarak kullanıldı. 1988'de Adalet Bakanlığına devredildi ve Bakırköy Adliyesine bağlı "Metris Kapalı Cezaevi" olarak hizmet verdi. 50.000 metre kare üzerine kurulmuş olan kurum, T1 ve T2 olmak üzere iki kısımdan oluşur.