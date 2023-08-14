Metrdotel ne demek? TDK'ya göre Metrdotel ne anlama geliyor? Metrdotel nedir?

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TDK'YA GÖRE METRDOTEL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre Metrdotel kelimesi "Bir restoranda mesleğinin en üst seviyesine ulaşmış, müşteri karşısında patronu veya müdürü temsil eden, müşteriyle iyi ilişki kuran, servisleri sevk ve idare eden kimse." ve "Yumuşatılmış tereyağı, maydanoz ve limon suyu ile yapılan balık veya et sosu." anlamlarına gelmektedir.

ŞEF GARSON (METRDOTEL) NE DEMEK?

Şef garson ya da metrdotel (Fransızca: Maître d'hôtel), bir restoranın halka açık kısmını veya yemek salonunu yöneten kişidir. Bir d'hôtel'in sorumlulukları arasında genel olarak hizmet eden personelin denetlenmesi, misafirlerin karşılanması ve onlara masa atanması, rezervasyonların alınması ve misafirlerin memnun edilmesinin sağlanması yer almaktadır.

Bazı otellerde veya birden fazla restoranı bulunan kruvaziyerlerde oda servisi ve açık büfe hizmetleri de dahil olmak üzere genel yemek deneyimi, maitre d'hôtel sorumluluğundadır.