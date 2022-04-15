Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır? Bilgisayar derslerinde PC kullanmaya yeni başlayan öğrencilerin özellikle word dosyasındaki veya internette gördükleri bir metnin tamamını nasıl seçebileceklerini araştırıyorlar. Peki Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır? Metnin tamamı nasıl seçilir? İşte yanıtı...

METNİN TAMAMINI SEÇMEK İÇİN HANGİ KOMUTLAR KULLANILIR?

Metnin tamamını seçmek için CTRL + A komutları kullanılır.

Tüm metni seçme işlemi nasıl yapılır?

Belgede herhangi bir yere tıklayın.

Belgedeki tüm metni seçmek için klavyenizde Ctrl+A tuşlarına basın.

Belirli metinleri seçme nasıl yapılır?

Belirli bir sözcüğü, metin satırını ya da bir veya birden çok paragrafı da seçebilirsiniz.

İmleci seçmek istediğiniz sözcüğün, tümcenin veya paragrafların ilk harfinin önüne yerleştirin.

Tıklayın ve istediğiniz metni seçmek için imleci sürüklerken farenin düğmesini basılı tutun.

Metin seçmenin diğer yolları nelerdir?