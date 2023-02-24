Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Metin Yüksel hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Metin Yüksel'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Metin Yüksel kimdir? Metin Yüksel kaç yaşında, nereli? Metin Yüksel hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Metin Yüksel hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Metin Yüksel'in hayatını araştırıyor. Peki, Metin Yüksel kimdir? Metin Yüksel kaç yaşında, nereli? Metin Yüksel hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

METİN YÜKSEL KİMDİR?

Metin Yüksel (17 Temmuz 1958, Bitlis – 23 Şubat 1979, İstanbul), Akıncılar Derneği'ne mensup aktivist.

17 Temmuz 1958'de Bitlis'e bağlı Kolongo Yaylası'nda doğan Yüksel, İslam alimi Sadrettin Yüksel'in oğlu, Edip Yüksel'in kardeşidir. Dokuz yaşında ailesiyle İstanbul'un Fatih ilçesine yerleşen Yüksel, eğitim hayatı boyunca öğrenci olaylarında ön saflarda rol aldı ve Akıncılar adı verilen öğrenci hareketinin liderliğine yükseldi.

İslami görüşleri ve karşıt görüşlü kişi ve örgütlerle mücadeleleriyle bilinmektedir. 12 Eylül Darbesi öncesi dönemin sağ-sol çatışmalarında Millî Selametçi kanadın gençlik lideri haline geldi. 26 Ekim 1977 günü Darüşşafaka Lisesi'nin önünde üç arkadaşı ile birlikte sekiz sol görüşlü kişinin saldırısına uğrayan Yüksel, ikisi midesine, biri de dizine olmak üzere üç kurşun yarası almasına rağmen çatışmadan sağ kurtuldu.

Yüksel, 23 Şubat 1979 tarihinde Fatih Camii'nin avlusunda, öncesinde kendisini tehdit etmiş olan ve kavgalı olduğu bir grup ülkücü tarafından kısa süreli bir sözlü tartışmanın ardından vurularak öldürüldü. Söz konusu ülkücü grup içerisinde, sonradan MHP İstanbul milletvekili olacak olan İhsan Barutçu da vardı. Fatih camii avlusunda Yüksel'in öldüğü yerdeki taş kırmızıya boyanmış ve 2018 yılında yapılan tadilat sırasında kaldırılıncaya kadar 39 yıl boyunca anısına sergilenmiştir.