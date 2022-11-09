Oyuncu Metin Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Metin Yıldız kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Metin Yıldız kimdir? Metin Yıldız kaç yaşında, nereli? Metin Yıldız filmleri neler? Metin Yıldız Instagram hesabı! İşte detaylar...

Metin Yıldız20 Ağustos 1974 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar TV programıyla adından söz ettiren Metin Yıldızkimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Metin Yıldız kimdir? Metin Yıldız kaç yaşında, nereli? Metin Yıldız filmleri neler? Metin Yıldız Instagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

METİN YILDIZ KİMDİR?

Aslen Fatsa, Orduludur. Memur bir ailenin ortanca çocuğudur. Lise mezunudur. 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra Vizontele Tuuba (2003) ile birlikte BKM serüveni başladı. 2008-2011 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı TV programında rol aldı. 2011-2013 yılları arasında atv'de yayımlanan Alemin Kıralı adlı dizide Kubat Otuzşubat rolünü canlandırdı. Daha sonra FOX'ta yayımlanan Kadim Dostum adlı dizide oynadı. Metin Yıldız evlidir ve Berfin Su ve Şimal isimli iki çocuk babasıdır.

METİN YILDIZ FİLMLERİ NELER?