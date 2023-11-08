Ünlü sunucu Metin Uca'nın sağlık durumu hakkında meraklar artıyor. Metin Uca'nın trafik kazası sonrasında son durumu merak konusu oldu. Peki, Metin Uca sağlık durumu nasıl? Metin Uca trafik kazası mı geçirdi? İşte detaylar...

Metin Uca sağlık durumu nasıl? Metin Uca trafik kazası mı geçirdi?

Metin Uca sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü sunucu Metin Uca sağlık durumu nasıl merak konusu oldu. Trafik kazası geçiren ünlü ismin son durumu araştırılmaktadır. Peki, Metin Uca sağlık durumu nasıl? Metin Uca trafik kazası mı geçirdi? Detaylar haberimizde...

METİN UCA TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİ?

Bursa'da bir etkinlik için yola çıktıktan sonra trafik kazası geçiren Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi. Menajeri, Uca'nın dün akşam acil bir operasyon geçirdiğini belirterek, "Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz." dedi.

METİN UCA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Metin Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara sosyal medya hesabından Uca'nın sağlık durumuna son ilişkin gelişmeleri paylaştı. Baykara, "Sevgili dostlarımız, operasyondan sonraki riskli saatleri atlattık. Metin Uca'nın kıymetli doktorlarının verdiği bilgi küçük ek tedavilerle eski sağlığına kısa sürede kavuşacağı yönünde. Hafta sonu yoğun bakımdan servise geçeceği söyleniyor.

Ancak serviste de yoğun bakımda olduğu gibi tedavisine devam edilecek. Göstereceğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ediyorum. Her görüşmeye girdiğimde sizlerden gelen iyi dilekleri iletiyorum."