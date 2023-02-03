Metin Uca Osmaniye gösterisi neden iptal edildi merak ediliyor. Hakkında arama kararı bulunması nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan televizyon programcısı Metin Uca Osmaniye gösterisi neden iptal edildi araştırılıyor. Peki, Metin Uca Osmaniye gösterisi neden iptal edildi?

Osmaniye'de gösterisi olan Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Ardından, Metin Uca Osmaniye gösterisi neden iptal edildiği merak ediliyor.Uca, Edremit Sulh Ceza Hakimliğince açılan bir dava kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan arandığının belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Metin Uca Osmaniye gösterisi neden iptal edildi? Detaylar haberimizdedir…

METİN UCA OSMANİYE GÖSTERİSİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Televizyon programcısı Metin Uca'nın 12 Şubat Pazar günü Osmaniye'de yapacağı gösterisi İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Metin Uca haberi "Ben Metin, gelemiyorum" diyerek duyurdu.

Metin Uca konuyu sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Metin Uca şunları söyledi. "Sevgili Osmaniyeliler! Ben Metin gelemiyorum. Niye mi? Çünkü Osmaniye'de ayın 12'sinde oynayacağımız gösterimiz İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Fatih Sultan Mehmet'in deniz kabuklarına olan merakının kitapta yer alışını yanlış değerlendiren biri nedeniyle geçirmiş olduğumuz soruşturmanın sonucu bu oldu. 200'ü aşkın bilet satılmıştı. Ben kendi adıma tüm Osmaniyeliler'den özür diliyorum efendim."