Boyun şah damarının tıkanması nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Metin Uca, gece yarısı hayatını kaybetti. Sevenlerine üzen haberin ardından ise Metin Uca neden öldü, hastalığı neydi? Metin Uca ölüm sebebi nedir? soruları araştırıldı.

Metin Uca kaza mı geçirdi? sorusu aratılıyor. Başarılı televizyon yapımcısı Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşarak kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Peki, Metin Uca neden öldü, hastalığı neydi? Metin Uca ölüm sebebi nedir?

METİN UCA ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Başarılı televizyon yapımcısı Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşarak kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Sağlık durumu iyiye giden ve önceki gün taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaştı. Apar topar yeniden operasyona alınan ünlü isim, entübe edildikten saatler sonra 62 yaşında vefat etti. Uca'nın ölüm haberinin ardından oyuncu ve şarkıcılardan da peş peşe taziye paylaşımları gelmeye başladı.

METİN UCA'NIN VASİYETİ NEDİR?

Geçtiğimiz sene Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Metin Uca, vasiyetinden bahsederken "Burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum. " ifadelerini kullanmıştı.

Metin Uca

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Metin Uca, son röportajını geçtiğimiz sene Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'ye vermişti. İlk kez vasiyetinden bahseden Uca "Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul Boğazı'ndan serpilmesini isterdim ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. İki yüzlü törenleri istemiyorum" demişti.

Kalaycıoğlu'nun "Yalnızlık korkun var mı?" sorusu üzerine konuşan Metin Uca, "60 yaşındayım ve yalnızım. Aman bana bir şey olursa diye bir kadınla birlikte olma taraftarı değilim. Bu o kadına haksızlık olur. Kendi adıma yetmeye çalışıyorum. Ölümden de korkmuyorum. Güzel öleceğimi düşünüyorum" demişti.

"YAKILMAK İSTİYORUM, İKİ YÜZLÜ CENAZE TÖRENİ İSTEMİYORUM"

Vasiyetinden bahseden Metin Uca, "Burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum. " ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com'un konuğu Metin Uca

Günlerdir tedavi gördüğü hastaneye yaşamını yitiren Metin Uca'nın Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programda ölümlerle sınandığı hayatıyla ilgili söyledikleri dikkat çekti. Anne ve babasını 1,5 ay arayla kaybettiğini söyleyen Uca, "Ailemden sonra birlikte olduğum 3 kadını da peş peşe kaybettim" ifadelerini kullanmıştı.

METİN UCA'NIN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALKACAK?

Gece yarısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Metin Uca için yarın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlenecek. Sanatçı, pazar günü Ankara'da kılınacak öğle namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlanacak.

Uca'nın cenazesi sabah saatlerinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemi tamamlanan Metin Uca'nın cenazesi avukatı ve yakınına teslim edildi. Metin Uca'nın cenazesi Zincirlikuyu Morgu'na götürüldü.

PAZAR GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Instagram hesabından Uca'nın cenaze töreni hakkında bilgi veren menajeri Kübra Kalem Baykara, "Acı kaybımız Metin Uca cumartesi günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek veda töreni ile son yolculuğuna uğurlanacaktır. Cenazemiz ise pazar günü öğle namazına müteakip Ankara Kocatepe Camii'nden alınarak Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Uca tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım 2023 tarihinde vefat etti. Metin Uca sunucu, yazar, seslendirme sanatçısı.

Babası Hakkârili ve Kürt asıllı annesi Söğüt, Bilecikli olan; kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

CHP içinde aktif siyasetle uğraştı, 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve 2002 yılında Star TV'de yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyor. 2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.

METİN UCA KAÇ YAŞINDA?

Usta sanatçı 13 Kasım 1961 tarihinde dünyaya geldi. 17 Kasım 2023 tarihinde ise hayata gözlerini yumdu.

Başarılı televizyon yapımcısı Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşarak kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Sağlık durumu iyiye giden ve önceki gün taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaştı. Apar topar yeniden operasyona alınan ünlü isim, entübe edildikten saatler sonra 62 yaşında vefat etti. Uca'nın ölüm haberinin ardından oyuncu ve şarkıcılardan da peş peşe taziye paylaşımları gelmeye başladı.

Boyun şah damarının tıkanması nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Metin Uca, gece yarısı hayatını kaybetti. Uca'nın vefatının ardından sanat camiasından birçok isim, "Kara bir güne uyandık" diyerek peş peşe taziye mesajları yayınladı. İşte o mesajlar...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Huzurla uyuyun Metin Bey… Özgün kişiliğiniz, iyiliğiniz ve çalışkanlığınız unutulmaz…."

MELEK BAYKAL

"Canım Metin. Çok üzgünüm arkadaşım. Kapkara bir güne açtım gözümü. Seni çok seviyorum. Huzurla ulaş gittiğin yere. Dualarımız beraberinde olsun Metin'im."

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Mesajlarımıza baktım, dinledim, okudum, başa sardım bir daha, en son ne zaman ne yazmışsın? En son bizim küçük ekip grubuna bu fotoğrafla 'İstanbul'dayım sizi çok özledim' yazmışsın… Sen bir karıncayı dahi incitmezdin. Bize bunu neden yaptın? Çocukluğumda tiyatroda Metin abim, büyüdüğümde en yakın aile dostum oldun, her yaşla çocuk; her yaşta çocuk kalmayı sonsuza dek sen başardın. Metin'im Uca'm… Hayatımızın nazik prensi seni çok özleyeceğiz."

AYŞE ARMAN

"Acı bir kayıpla uyandık bu sabah. Usta televizyoncu Metin Uca hayatını kaybetmiş. Huzur içinde uyusun, çok üzüldüm.??İnandığı doğruları savunmaktan vazgeçmeyen bir televizyoncu, heyecanı hiç eksilmen bir çocuk, hep güzel hatırlanacak bir ruh... İstisnasız herkesin sevdiği biriydi Metin Uca. Çok erken bir kayıp. Başımız sağ olsun

EMRE AYDIN

"Tanıdığım en kibar, en zeki, en entelektüel insanlardan biriydi Metin abi. Bence son derece özel biriydi. Çok çok üzgünüm. Ailesine sabır dilerim."

BERNA LAÇİN

"Ah ah ki ne ahh"

CEYDA DÜVENCİ

"Çok üzgünüm… Metin çok beyefendi, hayata dair meselesi olan, anlatmak istedikleri olan, kelimeleri çok olan, çok kıymetli bir arkadaştı… Çok ani oldu vedası ve çok erken… Canım Metin Uca mekanın cennet olsun…"

SUNAY AKIN

"Canım kardeşim… Metin Uca"

ATA DEMİRER

"Bir güzel adam daha çok erken bıraktı gitti bizi çok üzgünüm çok…"

DEMET AKBAĞ

"Bilge, komik, zeki, zarif, cesur, bir kıymetli insan daha ayrıldı aramızdan. Çok üzgünüm, çok erken gittin sevgili Metin Uca… Seni unutmayacağız."

GÜL SUNAL

"Sevgili Metin Uca'yı kaybettik. Derin kültürü, esprileri, hoş sohbeti , hayvan sevgisi, müthiş zekası ve daha bir çok özelliği ile hatıralarımızda olacak…"

GONCA VUSLATERİ

"Bir konuya açıklık getirirken takındığın bir tavır var.. İncitmeden, yavaş yavaş, tebessümle, insanı sarmalayan o kuvvetli cümlelerinle. Kısa kestiğin ilk konu bu oldu. En zayıf durumlarda sana kızdığım anlar gözümde. Hafifçe gülümser ve yatıştırırsın.. Bu yaşamak konusunu kısa kestiğin için seninle büyük hesaplaşacağız, güzel ruh. Hayatına dahil ettiğin herkes ne şanslı Metin. Seni çok seviyorum. En sevdiğin sanatçılarla buluşup, bir sürü eğlenceli anı paylaşacağına eminim. Sevmek bir frekanstır. Daima... Allah rahmet eylesin.. güzel dostumu sarıp sarmalasın Yaradan'ın kuvvetli ışığı."

FİLİZ TAÇBAŞ

"Bir yıldız kaydı, Metin Uca…"

YEŞİM SALKIM

"Güle güle sevgili arkadaşım Metin biz seni çok sevdik…"

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