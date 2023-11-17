Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca öldü mü ve Metin Uca kaç yaşında öldü merak ediliyor. Metin Uca neden öldü ve hastalığı neydi gündeme geliyor. Metin Uca kaç yaşında vefat etti ve Metin Uca kimdir araştırılıyor. Peki, Metin Uca öldü mü? Kaç yaşında vefat etti? Metin Uca neden öldü, hastalığı neydi?

Metin Uca öldü mü? Kaç yaşında vefat etti? Metin Uca neden öldü, hastalığı neydi?

Metin Uca öldü mü, kaç yaşında vefat etti araştırılırken Metin Uca neden öldü, hastalığı neydi sorularına yanıt aranıyor. Başarılı televizyon yapımcısı Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşarak kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Metin Uca öldü mü? Kaç yaşında vefat etti? Metin Uca neden öldü, hastalığı neydi? Detaylar haberimizdedir…

METİN UCA ÖLDÜ MÜ?

Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda entübe şekilde tedavi gören 62 yaşındaki Uca, dün gece yaşamını yitirdi.

Metin Uca

METİN UCA NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken rahatsızlık geçiren ve kaza yapan ünlü sunucu Metin Uca, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. En son tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Metin Uca saat 01.30 sularında hayatını kaybetti. Ünlü sunucunun ölüm haberini menajeri Kübra Kalem Baykara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Günlerdir Uca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Baykara, vefat haberini de "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" diyerek duyurdu.

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Uca tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım 2023 tarihinde vefat etti. Metin Uca sunucu, yazar, seslendirme sanatçısı.

Babası Hakkârili ve Kürt asıllı annesi Söğüt, Bilecikli olan; kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

CHP içinde aktif siyasetle uğraştı, 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve 2002 yılında Star TV'de yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyor. 2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.