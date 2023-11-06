Bursa'da bir etkinlik için yola çıktıktan sonra trafik kazası geçiren Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi. Arama motorlarında ise Metin Uca'nın sağlık durumu nasıl? Metin Uca hasta mı? soruları aratıldı.

Metin Uca'nın sağlık durumu nasıl? Metin Uca hasta mı?

Bir hafta önce trafik kazası geçiren Metin Uca'nın menajeri, ünlü sunucunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sevenleri ise sanatçının sağlık durumunu merak ediyor. Peki, Metin Uca'nın sağlık durumu nasıl? Metin Uca hasta mı?

METİN UCA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bursa'da bir etkinlik için yola çıktıktan sonra trafik kazası geçiren Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi. Menajeri, Uca'nın dün akşam acil bir operasyon geçirdiğini belirterek, "Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz." dedi.

"KRİTİK 24 SAATİ ATLATMAYI BEKLİYORUZ"



Metin Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara sosyal medya hesabından Uca'nın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Baykara "3 Kasım saat 15.15'te geçirdiğimiz trafik kazasına sebebiyet veren şah damar tıkanıklığı ve pıhtı nedeniyle dün aksam canım Metin Uca'yı acil operasyona aldılar. 2 saat süren zorlu ve riskli operasyon başarılı geçti. Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz. Canım Metinimiz seni çok seviyoruz. Benim dışımda verilen bilgilere itimat etmeyiniz. Gerekli açıklamayı gelişmeler oldukça bu hesaptan yapacağım" dedi.