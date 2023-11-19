Tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Peki, Uca'nın çocuğu var mı? Metin Uca'nın kaç çocuğu var?

Metin Uca'nın çocuğu var mı? Metin Uca'nın kaç çocuğu var?

Metin Uca'nın çocuğu var mı? Sorusu, Metin Uca'nın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğlen cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilmesi ile birlikte birçok kişi tarafından araştırıldı. Yaşamını yitiren tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca (62), Ankara Kocatepe camisinde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı'na alkışlar eşliğinde uğurlandı. Peki, Uca'nın çocuğu var mı? Metin Uca'nın kaç çocuğu var?

METİN UCA'NIN ÇOCUĞU VAR MI?

Günlerdir tedavi gördüğü hastaneye yaşamını yitiren Metin Uca'nın Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programda ölümlerle sınandığı hayatıyla ilgili söyledikleri dikkat çekti. Anne ve babasını 1,5 ay arayla kaybettiğini söyleyen Uca, "Ailemden sonra birlikte olduğum 3 kadını da peş peşe kaybettim" ifadelerini kullanmıştı. Bekar olan Metin Uca'nın çocuğu da bulunmamaktadır.

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Uca tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım 2023 tarihinde vefat etti. Metin Uca sunucu, yazar, seslendirme sanatçısı.

Babası Hakkârili ve Kürt asıllı annesi Söğüt, Bilecikli olan; kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

CHP içinde aktif siyasetle uğraştı, 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve 2002 yılında Star TV'de yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyor. 2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.