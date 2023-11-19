Ölümüyle sevenlerini yasa boğan ünlü sunucu Metin Uca'nın cenaze töreninde gerginlik yaşandı. Usta sanatçının cenaze töreninde bir grubun "Camiye getirilmeyi istemiyordu" diyerek bağırdığı duyuldu. Bunun üzerine cenazeye katılanlar tepki gösterdi. Peki, Metin Uca'nın cenazesinde ne oldu? Metin Uca neden Camiye getirilmeyi istemiyordu?

METİN UCA'NIN CENAZESİNDE NE OLDU?

Metin Uca için cenaze namazının kılındığı sırada bir grubun "Camiye getirilmeyi istemiyordu" diyerek bağırdığı duyuldu. Bunun üzerine cenazeye katılanlar tepki gösterdi. Namaz kılanların arkasından bir grubun ise yuhalamaları yine imamın araya girmesiyle son buldu. Uca, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek. Vasiyetinden bahseden Metin Uca, "Burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum. " ifadelerini kullanmıştı.