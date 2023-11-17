Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca'nın cenaze töreni ne zaman ve saat kaçta olacağı merak edilirken Uca'nın cenaze töreni nerede yapılacağı sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki, Metin Uca'nın cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Metin Uca cenaze töreni nerede yapılacak?

Metin Uca'nın cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Metin Uca cenaze töreni nerede yapılacak?

Başarılı sunucu Metin Uca'nın cenaze töreni nerede ve ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından İstanbul'da tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca'nın saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti. Metin Uca'nın cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Metin Uca cenaze töreni nerede yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

METIN UCA'NIN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gece yarısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Metin Uca için yarın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlenecek. Sanatçı, pazar günü Ankara'da kılınacak öğle namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlanacak.

METIN UCA CENAZE TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

Uca'nın cenazesi sabah saatlerinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemi tamamlanan Metin Uca'nın cenazesi avukatı ve yakınına teslim edildi. Metin Uca'nın cenazesi Zincirlikuyu Morgu'na götürüldü.

Instagram hesabından Uca'nın cenaze töreni hakkında bilgi veren menajeri Kübra Kalem Baykara, "Acı kaybımız Metin Uca cumartesi günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek veda töreni ile son yolculuğuna uğurlanacaktır. Cenazemiz ise pazar günü öğle namazına müteakip Ankara Kocatepe Camii'nden alınarak Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.