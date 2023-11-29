Metin Uca için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törende, Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yakınları taziyeleri kabul etti. Peki, Metin Uca neden öldü? Metin Uca ölüm sebebi nedir, sebebi ne?

Metin Uca neden öldü? Metin Uca ölüm sebebi nedir, sebebi ne?

Metin Uca neden öldü? Sorusu, cenaze namazının ardından birçok kişi tarafından merak edilmekte olan bir soru oldu. Günlerdir tedavi gördüğü hastaneye yaşamını yitiren Metin Uca'nın Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programda ölümlerle sınandığı hayatıyla ilgili söyledikleri dikkat çekti. Peki, Metin Uca neden öldü? Metin Uca ölüm sebebi nedir, sebebi ne?

METİN UCA NEDEN ÖLDÜ?

Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşarak kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Sağlık durumu iyiye giden ve önceki gün taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaştı. Apar topar yeniden operasyona alınan ünlü isim, entübe edildikten saatler sonra 62 yaşında vefat etti.

Ünlü sunucu Metin Uca için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı sırasında tabutun yanlış konulması ve bir vatandaşın tepkisiyle gerginlik yaşandı. Uca'nın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Uca tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım 2023 tarihinde vefat etti. Metin Uca sunucu, yazar, seslendirme sanatçısı.

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