Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı. Peki, Metin Uca neden gözaltına alındı? Metin Uca suçu ne? Metin Uca tutuklandı mı?

Ünlü televizyoncu Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda kimlik kontrolü yapıldığı esnada gözaltına alındı. Sevenleri ise merakla arama motorlarında Metin Uca neden gözaltına alındı? Metin Uca suçu ne? Metin Uca tutuklandı mı? sorularını araştırdı.

METİN UCA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlü televizyoncu Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda kimlik kontrolü yapıldığı esnada hakkındaki arama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Metin Uca, arama kararının ardından polis tarafından gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Uca'nın, Edremit Sulh Ceza Hakimliğince açılan bir dava kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan Metin Uca ile görüştüğünü söyleyen gazeteci Murat Ağırel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Metin Uca ile görüştüm. Gözaltı nedeni sergilediği 'Bunu mu demek istedim?' adlı oyununda Stefanos Yerasimos'un 'Sultan Sofraları' adlı kitabında yer alan Fatih Sultan Mehmet'in söylediği bir sözü okuması! Oyunu izleyen bir kişi rahatsız olmuş ve şikayet etmiş" ifadelerini kullandı.