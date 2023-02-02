Metin Uca ne dedi? Metin Uca olayı nedir?

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METİN UCA NE DEDİ?

Gözaltına alınan Metin Uca ile görüştüğünü söyleyen gazeteci Murat Ağırel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Metin Uca ile görüştüm. Gözaltı nedeni sergilediği 'Bunu mu demek istedim?' adlı oyununda Stefanos Yerasimos'un 'Sultan Sofraları' adlı kitabında yer alan Fatih Sultan Mehmet'in söylediği bir sözü okuması! Oyunu izleyen bir kişi rahatsız olmuş ve şikayet etmiş" ifadelerini kullandı.

METİN UCA OLAYI NEDİR?

Ünlü televizyoncu Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda kimlik kontrolü yapıldığı esnada hakkındaki arama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Uca'nın, Edremit Sulh Ceza Hakimliğince açılan bir dava kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan arandığı belirlendi.

METİN UCA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gitmek üzere CIP terminaline gelen Uca'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı.

Uca'nın, Edremit Sulh Ceza Hakimliğince açılan bir dava kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Metin Uca

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Uca, daha sonra televizyon kuruluşlarında kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı. Uca, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri de aldı.

Metin uca, 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Metin Uca, 2010 yılında yeniden Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yaptı.