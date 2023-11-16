Başarılı televizyon yapımcısı Metin Uca entübe mi edildi ve sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Metin Uca'nın hastalığı nedir ve neden entübe edildiği araştırılıyor. Metin Uca son durumu nedir ve Metin Uca entübe mi edildi gündeme geliyor. Peki, Metin Uca entübe mi edildi? Metin Uca'nın son durumu nedir?

Geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşıldı. Metin Uca entübe mi edildi ve Metin Uca'nın son durumu nedir merak ediliyor. Metin Uca, dün taburcu olması planlanırken yeniden operasyona alındı. Metin Uca entübe mi edildi? Metin Uca'nın son durumu nedir? Detaylar haberimizdedir…

METİN UCA ENTÜBE Mİ EDİLDİ?

Boyun şah damarı tıkalı olduğu için bir süredir hastanede tedavi gören Metin Uca, dün taburcu olması planlanırken yeniden operasyona alındı. Entübe edilen Uca'nın kritik 72 saati atlatması bekleniyor.

METİN UCA'NIN SON DURUMU NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Uca, yeniden fenalaşınca operasyona alındı. Uca'nın menajeri, yaptığı açıklamada sanatçının entübe edildiğini ve kritik 72 saati geçirmesinin beklendiği söyledi. Yapılan açıklamada "Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim. 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz. Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Kalbimiz onunla. Onun yaşam felsefesi; umudu kaybetmemek. Umudu kaybetmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

2 GÜN ÖNCE SEVENLERİNE SESLENMİŞTİ

2 gün önce Instagram hesabından bir paylaşım yaparak sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Metin Uca, "Hızla iyileşiyorum. Bu tabii eski bir fotoğraf. En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız. Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Sonsuz sevgimle" demişti.