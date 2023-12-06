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Metin Türker'in ölümünün 26. yılında anma töreni düzenlendi

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Eski Hak-İş Genel Sekreteri ve Çelik-İş Sendikası eski genel başkanlarından Metin Türker, ölümünün 26. yılında mezarı başında anıldı. Türker'in mücadeleci kişiliği ve sendikal harekete katkıları törende vurgulandı.

Metin Türker ölümünün 26. yılında mezarı başında anıldı

KARABÜK - Eski Hak-İş Genel Sekreteri ve Çelik-İş Sendikası eski genel başkanlarından Metin Türker, ölümünün 26. yılında mezarı başında anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de tedavi gördüğü Amerika'da hayatını kaybeden Türker için ölümünün 26. yılında Öğlebeli Mahallesi'ndeki mezarı başında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, "Metin Türker ismini Türkiye sendikal hareketine altın harflerle yazdırmış iyi bir sendikacı, büyük bir mücadele insanıydı. Fabrikanın kapatılma kararına karşı 'Fabrikayı kapatırsam beni haddehane meydanında astırın' diyen bir kahramandı. Bacaların tütmesi uğruna verilen mücadelenin 8 Kasım eylemlerinin önderi çelik işçisinin efsane ve unutulmaz genel başkanıydı. Bizler bugünün çalışanları olarak onun yüce ruhunun karşısında saygıyla eğiliyoruz, ruhu şad mekanı cennet olsun" dedi.

Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, vefatının 26. yıldönümünde Metin Türker'i rahmet, minnet, şükran ve dualarla yad ettiklerini söyledi.

"Metin Türker abimiz bir sadece sendika lideri değildi" diyen Kılıç, "Metin Türker demek mücadele demekti. Metin Türker demek Kardemir, Karabük, sendikamız demekti. Metin Türker demek inandığı uğurda sonuna kadar mücadele edip halkı birleştiren kişi demekti. Mücadelesi ile her zaman bizlere örnek olan ve bu uğurda şehrimizi Karabük yapan, Karabük ili yapan rahmetli Metin Türker abimizi saygıyla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türker'in mezarına karanfil bırakılması sonrası program sona erdi.

Anma törenine, Türker'in yakınlarının yanı sıra, Çelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Kılıç ve Aydın Baysal, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, MHP il Başkanı Cenk Gedikoğlu, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz, Çelik- İş Sendikası genel merkez yöneticileri, KARDEMİR AŞ. yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Çelik-İş Sendikası Karabük Şube yöneticileri ve fabrika çalışanları ile Karabük İdman Yurdu futbolcuları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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