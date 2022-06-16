Metin Tekin ve Önder Özen NTV'de yok mu, neden yok, ayrıldı mı, hangi kanala geçti, neden ayrıldı? Metin Tekin nerede, hangi platforma geçti?

Futbolseverlerin yorumlarını ilgiyle takip ettiği Önder Özen ile Metin Tekin'in yeni sezonda yer alacağı kanal belli oldu. Peki, Metin Tekin nerede, hangi platforma geçti? Önder Özen hangi kanalda?

METİN TEKİN VE ÖNDER ÖZEN NTV'DE YOK MU, NEDEN YOK?

Ünlü futbol yorumcuları Metin Tekin ve Önder Özen, yeni sezonda YouTube üzerinden yayın yapan Vole kanalında olacak. Futbolseverlerin severek takip ettiği ikili, geçen sezon Süper Lig'de oynanan karşılaşmaları NTV ekranlarında yorumluyordu.

Geçen sezonu NTV'de geçiren Önder Özen ile Metin Tekin, YouTube'da yayın yapan Vole kanalına transfer oldu. Yeni sezonda sadece Vole'de yorum yapacak Önder Özen ve Metin Tekin ikilisine, meslektaşları başta olmak üzere sosyal medyadan birçok tebrik mesajı geldi.İki usta yorumcu daha önce yayıncı kuruluş beIN Sports ve NTV'de beraber çalışmıştı.

METİN TEKİN VE ÖNDER ÖZEN HANGİ PLATFORMA GEÇTİ?

Ünlü futbol yorumcuları YouTube'da yayın yapan Vole kanalına transfer oldu.

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