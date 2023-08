Metin Sitti kimdir? Prof. Dr. Metin Sitti kaç yaşında, nereli? Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti kimdir, hayatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. Koç Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Metin Sitti kimdir? Prof. Dr. Metin Sitti kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti kimdir, hayatı!

METİN SİTTİ KİMDİR? PROF. DR. METİN SİTTİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Dr. Metin Sitti lisans ve yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nin elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden ve doktora derecesini Tokyo Üniversitesi'nin elektrik mühendisliği bölümünden almıştır. Amerika'da University of California at Berkeley'de doktora sonrası araştırıcı ve öğretim üyesi ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmıştır. Şu an Almanya'daki Max Planck Topluluğu'nun Akıllı Sistemler Enstitüsü'nde direktör olarak çalışmaktadır. Araştırmaları, tıbbi mikro-robotlar, doğadan esinlenen minyatür robotlar ve yeni malzemeler, yumuşak minyatür robotlar, fiziksel akıllılık ve mikro/nano-robotik da dahil olmak üzere, mikro-robotik ve akıllı sistemler bünyesindeki çok çeşitli çalışma konularını kapsamaktadır.

Metin Sitti'nin sahibi olduğu çok sayıdaki ödül, burslar ve ünvanlar arasında; 1998 ve 2009 yıllarında IEEE/RSJ Intelligent Robots and Systems Konferansı'nda En İyi Makale Ödülü, 2002 yılında IEEE Robotics and Automation Konferansı'nda En İyi Video Ödülü, 2004 yılında IEEE Robotics and Biomimetics Konferansı'nda En İyi Biomimetik Makale Ödülü, 2005 yılında mikro/nano-robotik alanındaki üstün araştırma ve eğitim katkılarından dolayı National Science Foundation CAREER Ödülü, 2006-2008 yılları arasında IEEE Robotics and Automation Society Distinguished Lecturer ünvanı, 2011 yılında mikro/nano-robotik alanındaki öncü çalışmalarından ötürü SPIE Nanoengineering Pioneer Ödülü, 2012 ve 2013 yıllarında uluslararası World RoboCup Micro-Robotics yarışmasında birincilik ödülü, 2014 yılında IEEE Fellow ünvanı ve 2014 yılında IEEE/ASME En İyi Mekatronik Makale Ödülü sayılabilir.

Hakemli dergi ve konferanslarda 410'den fazla makalesi bulunmaktadır. 220'nin üzerindeki dergi makalesi, Nature, Nature Reviews Materials, Nature Communications, Proceedings of the National Academy of Sciences, Science Robotics, Science Advances, Advanced Materials, Advanced Functional Materials, ACS Nano, Nano Letters, Small, Biomedical Microdevices ve Proceedings of IEEE'inin de aralarında bulunduğu, önde gelen dergilerde yayımlanmıştır. Bu makaleler şu ana kadar 18,400'ün üzerinde atıf almıştır. "Mobile Microrobotics" adındaki en sonki kitabı MIT Press tarafından 2017 yılında basılmıştır. Alanındaki önemli konferanslarda, üniversitelerde ve firmalarda 170'in üzerinde davetli konuşma vermiştir. Ayrıca Progress in Biomedical Engineering and Journal of Micro-Bio Robotics dergilerinin ana editörlüğünü ve Extreme Mechanics Letters ve Biomimetics & Bioinspiration dergilerinin yardımcı editörlüğünü yapmaktadır.

Dr. Metin Sitti lisans ve yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nin elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden ve doktora derecesini Tokyo Üniversitesi'nin elektrik mühendisliği bölümünden almıştır. Amerika'da University of California at Berkeley'de doktora sonrası araştırıcı ve öğretim üyesi ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmıştır. Şu an Almanya'daki Max Planck Topluluğu'nun Akıllı Sistemler Enstitüsü'nde direktör olarak çalışmaktadır. Araştırmaları, tıbbi mikro-robotlar, doğadan esinlenen minyatür robotlar ve yeni malzemeler, yumuşak minyatür robotlar, fiziksel akıllılık ve mikro/nano-robotik da dahil olmak üzere, mikro-robotik ve akıllı sistemler bünyesindeki çok çeşitli çalışma konularını kapsamaktadır.

Metin Sitti'nin sahibi olduğu çok sayıdaki ödül, burslar ve ünvanlar arasında; 1998 ve 2009 yıllarında IEEE/RSJ Intelligent Robots and Systems Konferansı'nda En İyi Makale Ödülü, 2002 yılında IEEE Robotics and Automation Konferansı'nda En İyi Video Ödülü, 2004 yılında IEEE Robotics and Biomimetics Konferansı'nda En İyi Biomimetik Makale Ödülü, 2005 yılında mikro/nano-robotik alanındaki üstün araştırma ve eğitim katkılarından dolayı National Science Foundation CAREER Ödülü, 2006-2008 yılları arasında IEEE Robotics and Automation Society Distinguished Lecturer ünvanı, 2011 yılında mikro/nano-robotik alanındaki öncü çalışmalarından ötürü SPIE Nanoengineering Pioneer Ödülü, 2012 ve 2013 yıllarında uluslararası World RoboCup Micro-Robotics yarışmasında birincilik ödülü, 2014 yılında IEEE Fellow ünvanı ve 2014 yılında IEEE/ASME En İyi Mekatronik Makale Ödülü sayılabilir.

Hakemli dergi ve konferanslarda 410'den fazla makalesi bulunmaktadır. 220'nin üzerindeki dergi makalesi, Nature, Nature Reviews Materials, Nature Communications, Proceedings of the National Academy of Sciences, Science Robotics, Science Advances, Advanced Materials, Advanced Functional Materials, ACS Nano, Nano Letters, Small, Biomedical Microdevices ve Proceedings of IEEE'inin de aralarında bulunduğu, önde gelen dergilerde yayımlanmıştır. Bu makaleler şu ana kadar 18,400'ün üzerinde atıf almıştır. "Mobile Microrobotics" adındaki en sonki kitabı MIT Press tarafından 2017 yılında basılmıştır. Alanındaki önemli konferanslarda, üniversitelerde ve firmalarda 170'in üzerinde davetli konuşma vermiştir. Ayrıca Progress in Biomedical Engineering and Journal of Micro-Bio Robotics dergilerinin ana editörlüğünü ve Extreme Mechanics Letters ve Biomimetics & Bioinspiration dergilerinin yardımcı editörlüğünü yapmaktadır.