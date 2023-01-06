Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında, nereli? Eda- Metin Özülkü ne zaman evlendi? Metin Özülkü hayatı ve biyografisi!

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Metin Özülkü hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Metin Özülkü'nün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında, nereli? Metin Özülkü hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan MetinÖzülkü hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Metin Özülkü'nün hayatını araştırıyor. Peki, Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında, nereli? Metin Özülkü hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Celalettin Metin Özülkü (15 Temmuz 1962,), Türk müzisyen. Erol Büyükburç ve Edip Akbayram orkestralarında enstrüman çaldı. Yedi yüzün üzerinde şarkı besteledi. Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü 1982 yılında yayınladı. Ercan Saatçi ile sunduğu bir programda Galatasaray kulübüne yönelik hakaret içerikli cümleler kurduğu için Saatçiyle beraber Galatasaray ve spor camiasından özür dilediler. Kendisi gibi müzisyen olan Eda Özülkü ile evlidir ve Volkan ve Baran adlı ikiz çocukları vardır.