Metin Özülkü kimdir? Kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir? 28 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Metin Özülkü kimdir? - Haberler

28 Mayıs Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Metin Özülkü evli mi, çocukları kimdir? Metin Özülkü tüm şarkılarının isimleri nelerdir?

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Celalettin Metin Özülkü (d. 15 Temmuz 1962, Mersin), Türk müzisyen. Erol Büyükburç ve Edip Akbayram orkestralarında enstrüman çaldı. Yedi yüzün üzerinde şarkı besteledi. Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü 1982 yılında yayınladı. Ayrıca müzisyen olan Eda Özülkü ile evlidir ve Volkan ve Baran adlı ikiz çocukları vardır. Ercan Saatçi ile sunduğu bir programda Galatasaray kulübüne yönelik hakaret içerikli cümleler kurduğu için Saatçiyle beraber Galatasaray ve spor camiasından özür dilediler.

Metin Özülkü 28 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

Albümleri

Sahte Gülücük (1982)

Şarkılarla Abdülkadir (1983)

Al Yazmalım & Kar Çiçeğim (1990)

Aşkım İçin (1992)

Aşk Masalı (1997)

Böyle Aşk Olmaz (Eda Özülkü ile) (1999)

Hayat Başladı (2005)

Issız Ada (Eda Özülkü'yle) (2010)

Yer aldığı bazı albümler:

Gerçekler (Grup Çağrışım Olarak) (1985)

Görmedik Mi (Müzik Yolcuları Olarak) (1989)

2. albüm (Müzik Yolcuları Olarak) (1991)

İşte Biz (Marşandiz olarak) (1994)

O Şarkılar (2003)

Masalcılar - 1 (2004)

41 Kere Maşallah (2006)

Issız Ada (2010)

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