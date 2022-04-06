Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk serveti ne kadar? sorularının yanıtı merak ediliyor. Galatasaray'da başkanlık yarışı heyecanı merak toplarken adayların kim olacağı araştırılıyor. Peki, Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk serveti ne kadar?

METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

1961 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Metin Öztürk, 1985 yılında Sigortacı gazetesini çıkarmaya başlamıştır. Sigorta sektörüne 15 senedir Sigortacı gazetesi ile hizmette bulunan Metin Öztürk, Akademi Bilgisayarı da satın alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

METİN ÖZTÜRK HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Geçtiğimiz sene Nisan ayında yeniden GSYİAD Başkanı seçilen, Dursun Özbek'in listesinde yer alıp seçimlerde Mustafa Cengiz'e kaybeden Metin Öztürk, Galatasaray'da Aralık ayında yapılacak seçimlerde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Metin Öztürk, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Öztürk, 1985 yılında Sigortacı gazetesini çıkarmaya başladı. Öztürk daha sonra Güneş Reklamcılık olarak sigorta şirketlerinin basın danışmanlıklarını da alarak alanında bir ilki gerçekleştirdi. Sigorta sektörüne 15 yıldır Sigortacı gazetesi ile hizmet veren ve gazetesindeki araştırmacı imajıyla sigorta sektöründeki yerini güçlü bir hale getiren Metin Öztürk, Akademi Bilgisiyarı da satın alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

Haberler.com - Gündem