Metin Oktay ne zaman öldü? Metin Oktay ne zaman öldü? Attığı goller, üst üste gol krallıkları, filelerin delinmesi. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Metin Oktay ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak edilmekte. Peki, Metin Oktay ne zaman öldü? Metin Oktay kaç yaşında, ne zaman vefat etti?

Galatasaray'ın efsane isimleri arasında gösterilen ve jeneriklik golleri filmlere konu olan taçsız kral lakaplı Metin Oktay, sadece Galatasaray değil diğer takım taraftarları tarafından da büyük saygı görüyor. Efsane isim ile ilgili detaylar son dönemde merak ediliyor. Taçsız kral Metin Oktay ile ilgili son dönemde futbolseverlerin en çok merak ettiği Metin Oktay ne zaman öldü? Metin Oktay kaç yaşında, ne zaman vefat etti? soruları oldu. İşte Metin Oktay ile ilgili detaylar;



METİN OKTAY NE ZAMAN ÖLDÜ?

Metin Oktay 2 Şubat 1936 yılında Karşıyaka, İzmir'de dünyaya gelmiş, 13 Eylül 1991 yılında İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Golcülüğü ve yaşadığı gol krallıkları sayesinde "Taçsız Kral" lakabıyla da anılmaktadır.



METİN OKTAY KAÇ KEZ GOL KRALI OLDU?

Lig tarihinde en fazla "Gol Kralı" olan futbolcu unvanı, Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'a ait bulunuyor. Aynı zamanda ligin ilk "Gol Kralı" olan Metin Oktay, 1959, 1959-60, 1960-61, 1962-63, 1964-65 ve 1968-69 sezonlarında toplam 6 kez "Gol Kralı" olarak, lig tarihine adını yazdırdı.



METİN OKTAY KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Metin Oktay, 13 Eylül 1991 yılında İstanbul'da Boğaziçi köprüsünde geçirdiği trafik kazası sonucu hayata veda etmiştir.



METİN OKTAY'IN FUTBOL KARİYERİ!

Futbol kariyerine 1952 yılında, İzmir'in yerel takımlarından Damlacıkspor'da başladı. 1953-1954 yılları arasında Yün Mensucat'ın altyapısında oynamasının ardından 1954-55 sezonu öncesinde İzmirspor'a transfer olarak profesyonel kariyerine başladı. Buradaki tek sezonunda İzmir Profesyonel Ligi şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadı. 1955'te Galatasaray ile anlaştı. 1956-56 ve 1957-58 sezonlarında İstanbul Profesyonel Ligi şampiyonlukları yaşarken; ligde attığı gollerle üç sezon üst üste gol kralı oldu. 1959'da kurulan Millî Lig'de de gol krallıkları yaşamaya devam etti ve ligin ilk üç sezonunda gol kralı unvanını korudu. 1961 yılında Serie A'da mücadele eden Palermo ile sözleşme imzaladı. Burada bir sezona yakın top koşturduktan sonra ertesi yıl Galatasaray'a döndü. Sarı-kırmızılı takımdaki ikinci döneminde üç lig, dört Türkiye Kupası ve iki Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Öte yandan 1962-63, 1964-65 ve 1968-69 sezonlarında üç gol krallığı daha elde etti. 1962-63 sezonunda attığı 38 gol, onu Süper Lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu yapsa da bu rekor 1987-88 sezonunda 39 gol atan Tanju Çolak tarafından kırıldı, 1996-97 sezonunda ise Hakan Şükür tarafından egale edildi. Ancak o sezon ligde tutturduğu maç başına 1,46 gol ortalamasıyla lig tarihinin bir sezondaki en verimli golcüsü oldu. Galatasaray formasıyla toplamda 324 lig maçına çıkan Oktay, attığı 294 golle hem Galatasaray'ın hem de Türk futbolunun en çok gol atan oyuncuları arasına girdi.

İlk kez 1955 yılında giydiği Türkiye millî futbol takımı forması altında 36 maça çıktı ve 19 gol atmayı başardı.