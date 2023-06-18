Türk Sanat Müziği sanatçısı ve iş adamı Metin Milli öldü mü? Soruları gündemde yer almakta olan sorular arasında yerini aldı. Metin Milli hakkında birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Metin Milli öldü mü? Metin Milli ölüm sebebi ne, neden öldü?

Türk sanat müziği tarihine adını altın harflerle yazdıran Metin Milli, 80 yaşında Ankara'da hayata veda etti. 23 yıl önce müzik dünyasına veda eden sanatçı, "Bu sektöre malzeme olmamak için ekrandan uzak duruyorum" demişti. Türk sanat müziği tarihine adını altın harflerle yazdıran Metin Milli, 80 yaşında Ankara'da hayata veda etti. 23 yıl önce müzik dünyasına veda eden sanatçı, "Bu sektöre malzeme olmamak için ekrandan uzak duruyorum" demişti.

METİN MİLLİ ÖLDÜ MÜ?

Tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybeden Metin Milli, Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan İsmet Oğultürk Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, büyük bir değeri kaybetmenin verdiği üzüntüyü derinden hissettiğini belirterek, "Birçok konuda da fikir alışverişinde bulunuyorduk. Bir ara uzun yıllar kitap yayınlamaya hazırlanıyordu. Sürekli telefonla görüşerek istişarelerde bulunurduk. Bir Mardinli olarak Mardin sevdalısı biriydi. Mardin'in mimarı ve topografik yapısı ve şehrin gelişmesiyle ilgili çok büyük emek harcayıp, fikir üreten biriydi. Mardin ile ilgili hazırladığım geniş kapsamlı bir kitabımda kendisine yer vermiştim. Böyle bir değeri kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Metin Milli ile 50 yıldan fazladır dost olduklarını belirten Ankara Radyosu kanun sanatçısı Ahmet Melik, "Metin Milli çok iyi bir arkadaşımdı. Onun ilk televizyon programını çeken kişi benim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.