Metin Külünk aday mı? 2023 Metin Külünk milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Metin Külünk aday mı? 2023 Metin Külünk milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Metin Külünk aday mı? 2023 Metin Külünk milletvekili adayı mı? İşte detaylar...