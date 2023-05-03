Metin Külünk aday mı? 2023 Metin Külünk milletvekili adayı mı?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Metin Külünk aday mı? 2023 Metin Külünk milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Metin Külünk aday mı? 2023 Metin Külünk milletvekili adayı mı? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Metin Külünk aday mı? 2023 Metin Külünk milletvekili adayı mı? Metin Külünk aday mı? 2023 Metin Külünk milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.
ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
METİN KÜLÜNK ADAY MI?
Metin Külünk YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer almıyor.