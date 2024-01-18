Üye Girişi
Haberler

Metin Karadoğan aday değil mi, Ağrı Ak Parti Metin Karadoğan neden aday olmadı?

Güncelleme:
Abone Ol

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'nin 48 ildeki adayı daha netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Kahramanmaraş ve Malatya'nın da bulunduğu 8 kentin belediye başkanına yeni dönem şansı tanımadı. Peki, Metin Karadoğan aday değil mi, Ağrı Ak Parti Metin Karadoğan neden aday olmadı?

31 Mart yerel seçimleri için daha önce 26 ildeki adayını açıklayan AK Parti'nin 48 şehirde daha belediye başkan adayı belli oldu. Gaziantep, Kayseri, Konya, Aksaray, Bayburt, Çorum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta mevcut belediye başkanlarıyla devam etme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 kentin belediye başkanına ise yeni dönemde şansı tanımadı. Metin Karadoğan aday değil mi, Ağrı Ak Parti Metin Karadoğan neden aday olmadı?

METİN KARADOĞAN ADAY DEĞİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili 8 belediye başkanına yeni dönem şansı tanımadı. Erdoğan; Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Kilis kentleri için yeni isimler belirledi.

KAHRAMANMARAŞ

• Eski: Hayrettin Güngör

• Yeni: Fırat Görgel (AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı)

MALATYA

• Eski: Selahattin Gürkan

• Yeni: Sami Er (İstanbul / Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı)

SAKARYA

• Eski: Ekrem Yüce

• Yeni: Yusuf Alemdar (Serdivan Belediyesi Başkanı)

TRABZON

• Eski: Murat Zorluoğlu

• Yeni: Ahmet Metin Genç (Ortahisar Belediye Başkanı)

ADIYAMAN

• Eski: Süleyman Kılınç

• Yeni: Ziya Polat (Kars Valisi)

AFYONKARAHİSAR

• Eski: Mehmet Zeybek

• Yeni: Hüseyin Ceylan Uluçay (AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı)

AĞRI

• Eski: Metin Karadoğan (Savcı Sayan'ın yerine gelmişti)

• Yeni: Mehmet Salih Aydın (Ağrı Baro Başkanı)

KİLİS

• Eski: Mehmet Abdi Bulut

• Yeni: Reşit Polat (Eski AK Parti milletvekili)

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Ağrı Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Kilis adayı kim oldu? Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat kimdir? AK Parti KAHRAMANKARAŞ adayı kim oldu? SON DAKİKA AK Parti KAHRAMANKARAŞ Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Antalya adayı kim oldu? Ağrı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü kimdir? AK Parti Ağrı adayı kim oldu? Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın kimdir? AK Parti Adana adayı kim oldu? Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir kimdir? Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Mehmet Abdi Bulut aday değil mi, Kilis Ak Parti Mehmet Abdi Bulut neden aday olmadı? Metin Karadoğan aday değil mi, Ağrı Ak Parti Metin Karadoğan neden aday olmadı? Galatasaray - Ümraniyespor maçı CANLI izle! Galatasaray - Ümraniyespor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Süleyman Kılınç aday değil mi, Adıyaman Ak Parti Süleyman Kılınç neden aday olmadı? Trabzonspor - Manisa FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Manisa FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Murat Zorluoğlu aday değil mi, Trabzon Ak Parti Murat Zorluoğlu neden aday olmadı? Ekrem Yüce aday değil mi, Sakarya Ak Parti Ekrem Yüce neden aday olmadı? Selahattin Gürkan aday değil mi, Malatya Ak Parti Selahattin Gürkanneden aday olmadı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title