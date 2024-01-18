Metin Karadoğan aday değil mi, Ağrı Ak Parti Metin Karadoğan neden aday olmadı?

31 Mart yerel seçimleri için daha önce 26 ildeki adayını açıklayan AK Parti'nin 48 şehirde daha belediye başkan adayı belli oldu. Gaziantep, Kayseri, Konya, Aksaray, Bayburt, Çorum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta mevcut belediye başkanlarıyla devam etme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 kentin belediye başkanına ise yeni dönemde şansı tanımadı. Metin Karadoğan aday değil mi, Ağrı Ak Parti Metin Karadoğan neden aday olmadı?

METİN KARADOĞAN ADAY DEĞİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili 8 belediye başkanına yeni dönem şansı tanımadı. Erdoğan; Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Kilis kentleri için yeni isimler belirledi.

KAHRAMANMARAŞ

• Eski: Hayrettin Güngör

• Yeni: Fırat Görgel (AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı)

MALATYA

• Eski: Selahattin Gürkan

• Yeni: Sami Er (İstanbul / Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı)

SAKARYA

• Eski: Ekrem Yüce

• Yeni: Yusuf Alemdar (Serdivan Belediyesi Başkanı)

TRABZON

• Eski: Murat Zorluoğlu

• Yeni: Ahmet Metin Genç (Ortahisar Belediye Başkanı)

ADIYAMAN

• Eski: Süleyman Kılınç

• Yeni: Ziya Polat (Kars Valisi)

AFYONKARAHİSAR

• Eski: Mehmet Zeybek

• Yeni: Hüseyin Ceylan Uluçay (AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı)

AĞRI

• Eski: Metin Karadoğan (Savcı Sayan'ın yerine gelmişti)

• Yeni: Mehmet Salih Aydın (Ağrı Baro Başkanı)

KİLİS

• Eski: Mehmet Abdi Bulut

• Yeni: Reşit Polat (Eski AK Parti milletvekili)