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Metin Gürcan tutuklandı mı? Metin Gürcan neden tutuklandı, tutuklanma sebebi ne?

Metin Gürcan tutuklandı mı? Metin Gürcan neden tutuklandı, tutuklanma sebebi ne?

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında internet üzerinde yer almakta olan iddiaların ardından Metin Gürcan tutuklandı mı? Sorusu merak edildi ve araştırıldı. Peki, Metin Gürcan tutuklandı mı? Metin Gürcan neden tutuklandı, tutuklanma sebebi ne?

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Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Açıklama ile birlikte vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan Metin Gürcan tutuklandı mı? Sorusu yanıt buldu. Peki, Metin Gürcan tutuklandı mı? Metin Gürcan neden tutuklandı, tutuklanma sebebi ne? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

METİN GÜRCAN TUTUKLANDI MI?

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Kamu güvenliği nedeniyle kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Metin Gürcan ile avukatları katıldı. Duruşmada, önceki celse dava dosyasına sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık ve avukatlarına söz verildi. Sanık Metin Gürcan, iddianamede gizli bilgi olduğu ileri sürülen içeriklerin daha önce faklı mecralarda kamuoyuyla paylaşıldığı tespitinin Savunma Sanayii Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT Başkanlığından gelen raporlardan da anlaşıldığını aktardı. Soruşturma kısmında 7 ay tutuklu kaldığını ifade eden sanık Gürcan, beraatını talep etti.

Sanık avukatlarının beyanını da alan mahkeme heyeti, ardından kararı açıkladı. Sanığın eylemlerinin "devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme heyeti, Gürcan'ı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Metin Gürcan Deva Partisi Gündem Politika Haberler

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